Коломойский призвал Зеленского взять пример с Греции и объявить дефолт по внешним долгам

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Президента Украины Владимира Зеленского взять пример с Греции и объявить дефолт по внешним долгам государства. Об этом он заявил сегодня (26 мая) в своем интервью.

Вернувшийся недавно в Украину бизнесмен считает ситуацию с огромным внешним долгом Украины сложной, но вполне решаемой задачей. Кроме Греции, он также привел пример Аргентины, неоднократно прибегавшей к подобному решению своих финансовых проблем. И считает это нормальным выходом из создавшейся ситуации.

Коломойский дал ряд рекомендаций Владимиру Зеленскому. В частности, пересмотреть отношения с Международным валютным фондом, меньше прислушиваться к «Западу», иначе он закончит как бывший Президент Украины Петр Порошенко, потеряв доверие граждан Украины.

США и Евросоюз не интересует Украина, Украина просто предлог для их цели – навредить России. Поэтому, по мнению Коломойского, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.

Коломойский не единственный кто призывает пересмотреть отношения Украины и Международного валютного фонда. Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, призвал Зеленского отказаться от сотрудничества с этой организацией, назвав это сотрудничество преступным.