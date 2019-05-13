Жозе Эврар является депутатом, которого выдвинула партия «Национальное объединение». Он призвал к восстановлению нормальных отношений с Россией.

Французский парламентарий подготовил соответствующее обращение в адрес министра иностранных дел государства. В нём он призвал того к прекращению антироссийской истерии.

Депутат особо отметил, что комиссии, расследовавшей возможное вмешательство России в выборы в США, за многолетнюю работу не удалось найти никаких весомых доказательств.

Эврар отмечает, что не это было основной причиной введения антироссийских санкций. Однако, вполне могло повлиять на то, что Брюссель продлил ограничения против России.

Видимо, продолжил французский парламентарий, уже пора прекратить с тем, что трудно расценивать иначе, чем проведение антироссийской истерии. Введённые санкции против Кремля и их постоянное продление ведут к тому, что торговый баланс Франции постоянно ухудшается.

Жозе Эврар призвал к возобновлению диалога с Россией. Депутат уверен, что это является единственным рациональным путём, по которому должно происходить дальнейшее развитие в международных отношениях.

Франция присоединилась к санкциям, которые были введены против России в 2014 году, после того, как к ней «уплыл» Крымский полуостров. После этого, естественно, последовали и контрсанкции.

Затем у ограничительных мер с обеих сторон демонстрировалось лишь их продление и расширение.

И в Италии уже также требуют отмены антироссийских санкций. В основном, с такими заявлениями выступают политики, входящие в правоцентристскую коалицию.

Однако, они понимают, что истерия против России уже достигла на Западе таких размеров, что процесс будет достаточно длительным. В то же время, итальянские политики уверены, что этот процесс является объективным, следовательно, результата обязательно удастся достигнуть.

Налаживание прежних взаимоотношений с Москвой, это, прежде всего, в интересах Евросоюза, который от своих необдуманных действий терпит сплошные убытки.

В то же время, украинская «газовая принцесса» Юлия Тимошенко требует совершенно обратного. Она призывает правительство Украины убедить Евросоюз в том, что антироссийские санкции должны быть ещё более ужесточены.

По мнению Тимошенко, при других условиях, Россия никогда не пойдёт на проведение мирных переговоров по ситуации на Донбассе.

Политологи уже отметили, что Кремль не имеет никакого отношения к происходящим там событиям. За стол переговоров нужно садиться с представителями ДНР и ЛНР.