Пушков считает, что Зеленский - это «продавец слов и красивых картинок»

При этом, полагает российский парламентарий, это получается у него лучше чем у предшественника Порошенко. Торговля идёт вовсю.

Пушков считает, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский - это, всего лишь, «продавец слов и красивых картинок». Сообщение об этом российский депутат оставил в своём аккаунте в Twitter.

Согласно его сообщению, с Зеленским уже всё ясно. Он лишь торгует надеждами, словами и красивыми картинками. Всё это делается в рамках, соответствующих вторичной украинской политкультуре.

Всё является заимствованным, не исключая применение частых цитат уже использованных Рейганом. Всё берётся извне. Что-либо своё и новое полностью отсутствует.

Достаточно вспомнить его цитату о том, что необходимо стать израильтянами, швейцарцами и японцами.

Пушков продолжил, что Зеленским, как он считает, поставлена «похвальная задача». Зеленский призвал к превращению Украины в «базу, из которой украинские гении станут осуществлять дальнейшее покорение мира».

Однако отметил российский парламентарий, для этого существует три «но». Во первых, гениев на Украине что-то не видать. Во-вторых, покорять мир в её нынешнем состоянии так же «реалистично», как анонсирование полёта на Марс. Пока что эта страна является базой для любителей Бандеры, которые постоянно организовывают там свои факельные шествия.

Зеленский уже успел отличиться и другими своими заявлениями. В частности, он считает, что русский авиаконструктор Игорь Сикорский – это «знаменитый украинец».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уже предложил по этому поводу президенту Украины новые кандидатуры, достойные записи в украинцы.

Украинский лидер, уверен парламентарий, наравне с предшественниками страдает такими вещами, как популизм и ложная историческая идентичность.

Чтобы популяризировать украинское самосознание он, не стесняясь, записывает в ряды почётных граждан своей страны талантливых людей, служивших Российской империи.

Идя таким путём, можно договориться до того, что восстание Спартака – это «первый античный майдан», а его руководитель при таком раскладе, точно, был украинцем.

С Микеланджело будет и совсем просто. Достаточным доказательством можно посчитать, что его фамилия заканчивается на «о».

Таким образом, на Украине продолжают заниматься самообманом и торговлей воздухом.

Интеллект страны, продолжил Бальбек, нужно «создавать за счёт граждан», а не занимаясь «плагиатом чужих фамилий».