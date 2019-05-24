Европа меняет свое политическое лицо

Выборы в Европарламент, прошедшие 23-26 мая, уже названы историческими. На избирательные участки явилось рекордное количество избирателей, партии, десятилетиями определявшие политику Евросоюза, потеряли большинство.

На протяжении нескольких созывов, большинство в Европарламенте представляли две центристские партии – Европейская народная партия (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД). Обе партии потеряли значительное количество голосов, и больше не могут составить коалиционное большинство.

Также выборы продемонстрировали рост популярности радикальных сил, как левого, так и правого толка. Евроскептики и националисты получили в сумме 111 мандатов. Партия Марин Ле Пен, «Национальное объединение», стала лидером на выборах во Франции, набрав 24,2% голосов.

Но самое большое достижение нынешних выборов – явка избирателей. Впервые с 1979 года активность избирателей показала рост, и составила более 50%. По мнению экспертов, причиной тому послужила политизация европейского общества и протестные настроения, вылившиеся, в частности, в движение «желтых жилетов», протесты против иммиграционной политики Евросоюза, экологические манифестации. Европейцы стали придерживаться более радикальных политических взглядов, активно проявлять свою гражданскую позицию.

Новому Европарламенту предстоит сформировать коалицию и выбрать главу Еврокомиссии, а это в нынешней ситуации будет непросто, придется договариваться, идти на уступки. Всего в Европарламенте 751 место, для формирования коалиционного большинства необходимо 376 голосов. Как считают европейские эксперты, наибольшая вероятность в формировании большинства у центристов и либералов в союзе с партией Эмманюэля Макрона.