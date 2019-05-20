Дмитрий Песков прокомментировал призыв Коломойского объявить дефолт по внешним долгам Украины

Призыв Игоря Коломойского объявить дефолт по внешним долгам Украины, не более чем внутриукраинская дискуссия, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, основная причина возможного объявления дефолта Украиной – отказ от выплаты долга Международному валютному фонду. Но в таком случае репутация Украины, как надежного партнера в выполнении долговых обязательств, сильно пострадает.

Коломойский призвал 26 мая действующего Президента Украины, Владимира Зеленского, по примеру Греции и Аргентины, объявить дефолт по всем внешним долгам Украины. В том числе и по выданному Россией в 2013 году кредиту на сумму 3 млрд долларов.

В 2015 году правительство Украины, под руководством Арсения Яценюка, ввело мораторий на выплату долга из-за отказа России подписать соглашение о реструктуризации.

В 2016 году лондонский суд вынес решение по иску России, и обязал Украину выплатить долг, но Киев подал апелляцию. На сегодняшний день окончательное решение по украинскому долгу не принято.