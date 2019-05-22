Завершение сделки по поставкам С-400 в Турцию бьёт по финансовым интересам военпрома США

В основе военной политики, которую Соединённые Штаты демонстрируют по отношению к союзникам по НАТО, лежит то, чтобы те принимали американские военные стандарты. Это уже ограничивает проведение ими самостоятельной внешней политики.

Завершение сделки по поставкам российских С-400 в Турцию бьёт, в первую очередь, по финансовым интересам военпрома США. В то же время такое независимое действие Анкары вносит разброд и шатания в ряды союзников Соединённых Штатов.

Судя по всему, в течение этого года комплексы встанут на боевое дежурство. Это подтверждается информацией из турецких газет. Они сообщили, что в Россию уже направлен персонал для того, чтобы пройти обучение по вопросам эксплуатации С-400. Таким образом, видимо, Турция смогла устоять под давлением США и твёрдо намерена завершить контракт.

После этого, она станет второй страной альянса, закупившей и поставившей у себя на вооружение российские комплексы ПВО с дальним действием. Первой была Греция. Там на боевом дежурстве уже стоят С-300.

Здесь есть один пикантный момент. У турецко-греческих двусторонних отношений традиционно сложный характер.

С-400 – это уникальные боевые комплексы, которые имеют беспрецедентные характеристики. Контракт на поставку их Турции привёл к аналогичному интересу, проявленному многими странами мира. И не только государствами Ближнего Востока.

Для России это сделка является крупной, но не самой масштабной по продаже вооружений. Внимание к ней привлекло то, что ей пытается активно противодействовать США.

Вашингтон угрожает Анкаре существенными санкциями, но не только в антироссийском подтексте. Главное, что у американо-турецких отношений появилась напряжённость. Помимо того, в Вашингтоне недовольны Реджепом Эрдоганом.

В России не склонны преувеличивать значение заключённой сделки, хотя, она и внесла некоторый раскол в ряды членов НАТО. Вся медийная нагрузка вокруг неё связана с тем, что экономические интересы западных контрагентов понесут серьёзный урон.

Это соглашение не нанесёт никакого ущерба НФТО, где Турция достаточно независимый участник. Пострадают экспортные интересы ВПК США.

Когда НАТО навязываются американские военные стандарты, то входящие в альянс государства становятся зависимыми от вооружений, производимых в США. Следствием этого является ограничение самостоятельности во внешней политике.

Турция решила против этого «взбрыкнуть» и дала сигнал, что не готова следовать в русле политики, которую проводит Североатлантический альянс.

Запад воспринял действия Анкары по комплексам С-400 очень серьёзно. США начали активный прессинг. Заявлено, что Турция, если завершит сделку с Россией не получит уже оплаченные ей новейшие американские истребители F-35.

Между Россией и Турцией это уже далеко не первый контракт на поставку российских вооружений. Москва со своей стороны будет всячески стремиться к дальнейшему развитию этого направления.