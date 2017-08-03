Главное, чтобы депутаты его нового состава показали готовность вести диалог с Россией. Разногласия же были, есть и останутся, но их можно преодолеть лишь совместно.

Вячеслав Володин, являющийся председателем Госдумы, дал комментарий прошедшим выборам в Европарламент. Депутат уверен, что пора уже прекращать со слепой поддержкой курса, который был навязан странам Евросоюза из-за океана.

Европейский избиратель голосует, прежде всего, за то, чтобы Европа была процветающей и самостоятельной. Они хотят, чтобы больше учитывались интересы стран, входящих в Евросоюз, и оставались основы суверенитетов.

Как сообщил Володин, именно такую Европу хотела бы видеть и Россия. Проведение антироссийских выпадов и провокаций должно уйти в прошлое.

ЕС, продолжил председатель Госдумы, остаётся соседом России. Более того, он – крупнейший торгово-экономический партнёр, несмотря на разногласия, возникшие в последнее время.

Главное, чтобы новые депутаты, вошедшие в Европарламент, были готовы к применению новых подходов и ведению равноправного диалога с Россией.

Россия всегда подчёркивала, что следовала курсом невмешательства в дела независимых государств, и доверия при отсутствии двойных стандартов. Помимо того, в основе отношений стран должен лежать диалог и учёт интересов всех государств.

Европейцы уже заинтересованы в проведении прагматичного суверенного курса. Поэтому новым политикам, вошедшим в Европарламент, очень важно услышать волю, высказываемую их народами.

Судя по итогам выборов, расклад политических сил претерпел существенные изменения. У людей накопилось множество вопросов к политикам и нерешаемые проблемы. В первую очередь, они касаются экономической и миграционной политик. Также вырос запрос на то, чтобы национальные государства усиливали свою роль в том, какие решения принимает Европарламент.

Интерес граждан подчеркнула явка на выборы. Она оказалась для Европы рекордной, превысив 50%. Такого в течение последних лет никогда не наблюдалось.

Выборы нового состава Европарламента прошли 23-26 мая. Теперь новые евродепутаты займутся формированием расклада сил во всех европейских структурах на следующее пятилетие..

Тон в политике, проводимой в ЕС, на протяжении последних десятилетий задавался двумя ведущими фракциями. «Альянсом социалистов и демократов» и «Европейской народной партией. Они традиционно получали правящее большинство. По итогам прошедших выборов они его утратили. В то же время значительно укрепили свои позиции либералы, евроскептики и «зелёные».

Таким образом, согласование кандидатуры того, кто станет новым главой Еврокомиссии, станет очень не простым процессом. Потребуется формировать новые альянсы.