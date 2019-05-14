Похоже, что у современного украинского политикума нет никаких волнений по экономической ситуации в стране. Приведение экономических аргументов стало совершенно непопулярным.

Украина своими потерями и необратимостью разрыва с РФ подтвердила порочность ассоциации с ЕС. По подсчётам ряда депутатов Рады, за пятилетие сокращения торгового оборота с Россией страна получила ущерб в 80 млрд долларов. Это стало непоправимым уроном для народного хозяйства и уровня жизни населения. Хотя, изначально Майдан оглашал именно экономическую повестку.

Украинское общество, по одному ему понятным причинам, вдруг решило, что, заключив соглашение по ассоциации с ЕС, сразу же станет жить лучше.

Они искренне думали, что сразу после этого их зарплата будет не меньше 1000 евро, а пенсия – 500.

На практике это привело к тому, что были отменены таможенные пошлины на ввоз отработавшей своё продукции Запада. Украинский автопром после этого полностью погиб. Гражданские автомобили не производятся с 2015 года.

Ввоз сельхоз продукции в Россию был запрещён. Европа согласилась принять лишь малую толику её объёма. Продукция украинского тяжёлого машиностроения, ракетостроения и судостроения также на Западе оказалась никому не нужна. Заводы встали и, практически, погибли.

Майданные лозунги играли лишь роль приманки для населения. В результате этого, госпереворот украинцы если и не встретили с радостью, то и активно ему не сопротивлялись. Новые власти начали с того, что стали принимать откровенно русофобские законы.

Однако, изрядно обнищавшее с тех пор население Украины продолжает пользоваться устойчивым мифом о том, что движение на Запад само собой приведёт к тому, что экономическое благосостояние возрастёт.

Никто не хочет обращаться к примерам, которые уже продемонстрировала Болгария, Румыния и страны Балтии.

Нынешние украинские политики сами являются адептами этих мифов. Кроме того, они начинали свою карьеру, проводя яростную пропаганду по необходимости разрыва всех связей с Россией.

В основе украинского национализма лежит отдаление от России. Экономикой на Украине при этом мало кто интересуется.

Ошибкой Москвы было то, что она не занималась активной пропагандой альтернативной точки зрения. В итоге, к власти на Украине пришли политики, которые не принимают ничего, кроме откровенной русофобии.

В то же время, существование экономических проблем на Украине скрывать уже невозможно. Население на себе чувствует всю прелесть движения на Запад. Однако, почему то, уверено, что дальше будет лучше и нужно ещё потерпеть.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, являющаяся украинским вице-премьером, уже выступила о том, что Украине необходим пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС.

Причина, откуда взялась такая риторика, вполне очевидна. Договор совершенно не выгоден для страны. Как посмотрит на такое предложение Евросоюз, является большим вопросом. Чужие проблемы там мало кого интересуют.

В то же время, пока украинская власть не пришла в итоге всего произошедшего к выводу, что восстановление экономических отношений с Россией намного более оптимальный вариант.