Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Литва могла бы восстановить нормальные отношения с Россией.

Ранее новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что намерен продолжить внешнепопитический курс своей предшественницы Дали Грибаускайте. По его словам, если Вильнюс попытается сблизиться с Москвой, то тем самым продемонстрирует, что «предает своих партнеров на Украине». Политик также рассказал, что планирует более плотно работать с Белоруссией.

«Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией — диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать», — сказал будущий глава государства.

Константин Косачев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал: дипломатические отношения между Москвой и Вильнюсом оставляют желать лучшего. Тем не менее, отметил парламентарий, шансы на улучшение взаимоотношений между двумя государствами существуют.

«Отношения Россия и Литвы находятся на весьма низкой точке. Это не выбор России. В отличие от наших отношений с Эстонией и Латвией, литовское направление внешней политики не столь очевидно находится под влиянием темы соблюдения прав русскоязычного населения — по той простой причине, что доля русскоязычного населения там меньше. И там нет этого позорного института «неграждан», в отличие от Латвии и Эстонии», — сказал сенатор.

По словам парламентария, отношения России и Литвы могли бы выйти на качественно новый уровень, но для этого необходимо волевое решение Вильнюса, поскольку Москва и так готова конструктивно сотрудничать со своими соседями.

«Теоретически наши отношения с Литвой могли бы развиваться более прогрессивно, но в прежние годы литовцы выступали в качестве локомотива антироссийских инициатив. Мы это видели неоднократно: это и публичная риторика, и практические действия.

Если новые литовские власти смогут провести объективный анализ происходящего и понять, что плохие отношения с Россией не отвечают национальным интересам Литвы, может быть, что-то в наших отношениях поменяется. То состояние, в котором они находятся сегодня, они пришли по инициативе Вильнюса, а не Москвы», — резюмировал Константин Косачев.