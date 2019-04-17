На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

Санкции Евросоюза против России не работают, заявил украинский эксперт Дмитрий Спивак. По его словам, Франция и Германия по-прежнему реализуют с российской стороной совместные инфраструктурные проекты и санкции ЕС «не действуют на экономику РФ». Он добавил, что политические тенденции в Европе могут в скором времени поменяться и Украине нужно быть к этому готовой.

Антироссийские санкции Евросоюза не работают, заявил украинский эксперт, глава «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала «112 Украина».

«Санкции абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — заявил он. По словам Спивака, совместные российско-европейские инфраструктурные проекты по-прежнему реализуются: французы строят в РФ завод Renault, а немцы сотрудничают с Москвой по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Поэтому европейские санкции бесполезны, отметил Спивак, указав также на возможную смену общеевропейской политической тенденции. Киев должен быть готов к внезапному изменению курса ЕС, а также восстановить растерянное за последние три года уважение и доверие, добавил эксперт.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов в разговоре с НСН заявил, что Европа нуждается в улучшении отношений с Россией из-за экономических и политических потерь.

«Страны ЕС нуждаются в снижении военного противостояния НАТО и России, в совместном урегулировании многих проблем — от терроризма до Сирии», — заявил эксперт-регионовед.

Первые санкции против России были введены в 2012 году в связи с «делом Магнитского» — против отдельных российских чиновников. После, в марте 2014 года, в связи с ситуацией на Украине санкции расширились до общенационального уровня.

Санкции вводились, в частности, США, странами Евросоюза, Японией, Канадой и другими государствами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года. «Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий, чтобы отменить или облегчить санкции», — говорила Меркель.

При этом Россия применила ответные меры на введенные ограничения против российской экономики. В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В июне 2018 года Путин подписал также закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации.

Правительство украинского экс-президента Петра Порошенко придерживалось непримиримой политики санкционного давления на Россию, вводя рестрикции в отношении российского бизнеса и политиков, а также запретив, в конце концов, въезд на Украину для всех российских мужчин трудоспособного возраста. В ответ Москва также ввела санкции против наиболее одиозных украинских политиков.

Новый президент Украины Владимир Зеленский от санкций против России отказываться не собирается — напротив, сразу же после инаугурации он призвал Вашингтон ужесточить антироссийские санкции из-за отказа Москвы идти на переговоры по поводу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии». Президент также поблагодарил американских представителей за помощь во внутренних реформах по безопасности и назвал США «хорошим примером демократии». По словам Зеленского, в первую очередь, как президент, он будет добиваться прекращения огня в Донбассе, а после — сделает все, чтобы вернуть Крым и Донбасс «под контроль Киева».

Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума. Кроме того, Россия отрицает — и это подтверждает ОБСЕ — присутствие каких-либо российских войск на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.