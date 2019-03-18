Военный эксперт оценил угрозу для Крымского моста

Военный эксперт Александр Артамонов опубликовал статью, в которой выразил опасения в связи возможностью новой провокации против Крымского моста и риском начала полномасштабных боевых действий.

По словам военного обозревателя, Киев намерен купить у США списанные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри». Подобный эсминец дает возможность установки на него нескольких десятков ракет разного калибра, несколько торпедных аппаратов, зенитный комплекс и артиллерию калибром 76 мм.

Артамонов утверждает, что в современном мире нет ни одного плавсредства, способного причинить ущерб Крымскому мосту. Конструкция защищена от тарана судами, набитыми взрывчаткой. Кроме того, за безопасностью моста следят погранслужбы и противодиверсионная группа Черноморского флота.

Оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD, уточняет эксперт. Это означает, что вокруг объекта под защитой и непрерывным наблюдением находятся суша, море и воздух. На охране безопасности стоят комплексы «Панцирь», «Бук-М2», «Тор» и новые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Насыщенность территории оборонительными укреплениями Артамонов объясняет постоянными угрозами в адрес Крымского моста. В качестве иллюстрации обозреватель привел статью американского журналиста Тома Рогана, в которой звучит призыв взорвать мост. Генпрокуратура Российской Федерации возбудила на основании этой статьи уголовное дело.

Ранее начальник пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что Украина не отказалась от целей организации новых провокаций в Керченском проливе. По его словам, Киев также может попытаться совершить действия диверсионного характера в отношении Крымского моста.