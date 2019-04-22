Путин провел беседы с лидерами стран перед саммитом ЕАЭС

Владимир Путин прибыл в Нур-Султан на заседание ЕАЭС. На юбилейном саммите запланировано подвести итоги работы Евразийского экономического союза и поставить задачи по укреплению сотрудничества стран в будущем.

Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев лично встретил Путина. В ближайшее время планируется совместное фото лидеров стран и проведение заседания в узком составе.

Известно, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко традиционно сфотографировались перед началом саммита. Президенты провели небольшую беседу, в которой также участвовал экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По окончанию заседания планируется подписание нескольких международных договоров. Особое внимание уделяется документам, в которых обозначено формирование общего рынка электроэнергетики, а также изменение в договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Путина помимо запланированных заседаний также назначены двусторонние встречи. В дополнение к традиционным участникам договора приглашены глава Таджикистана и молдавский лидер. Президентам отведены роли наблюдателя и почетного гостя.