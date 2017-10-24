Бельгия выдала Москве террориста с российским паспортом

29 мая Королевство Бельгия провело выдачу российской стороне гражданина Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича. Известно, что россиянин состоял в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Ранее Ахмадов был объявлен в международный розыск. В 2014 году он через территорию Турции отправился в Сирию, где осуществлял преступную деятельность в составе ИГ и противостоял правительственным войскам. Спустя несколько лет террорист переехал в Европу на постоянное место жительства.

В 2018 году по ориентировке российской стороны боевик был взят под арест в Брюсселе. По результату представленных российскими службами неоспоримых доказательств причастности россиянина к преступным действиям террористической организации бельгийская сторона согласилась на выдачу разыскиваемого.

28 мая самолетом Ахмадов был доставлен на родину. По сообщению ФСБ, террорист находится в изолированном помещении СИЗО, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее во Франции двух подозреваемых в связях с ИГ граждан страны приговорили к смертной казни.