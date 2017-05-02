Социологи: На Дальнем востоке рейтинг доверия к президенту стремительно падает

С помощью закрытого опроса фонда «Общественного мнения» (ФОМ) был выявлен регион России с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина.

В Магаданской области, главой которой является Сергей Носов, экс-мэр Нижнего Тагила, за действующего президента готовы были бы отдать свой голос 36% опрошенных.

Опрос ФОМа для Кремля проводили с середины марта по начало апреля. У опрошенных спрашивали кому бы они отдали свой голос, если выборы проходили в марте 2019. По итогу опроса доверием Путин пользуется только у 48% жителей. При этом в Магаданской области на президентских выборах в марте 2018 года за Путина проголосовало 72,3% избирателей. Весной прошлого года пост главы региона занял Носов, получив 81,59% голосов на выборах в губернаторы области.

По данным ВЦИОМ, жители России продолжают поддерживать деятельность Путина. Последний опрос выявил, что работу главы государства одобряют 65,8% респондентов. Самый низкий электоральный рейтинг «Единой России» зафиксирован в Хабаровском крае. Там за кандидатов от этой партии готовы проголосовать 21% опрошенных жителей. Средний рейтинг «Единой России» по стране составил 34%.

Ранее (4 мая) опрос ВЦИОМ показал, что 31,7% опрошенных россиян доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Уровень доверия Путину снизился до минимума с января 2006 года. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. При этом президенту россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

По мнению главы ВЦИОМ Валерия Федорова, главная причина падения рейтингов Путина в том, что население не видит перспективы повышения уровеня жизни.