Политическая партия Саакашвили планирует избираться в Верховную Раду

По словам одного из лидеров партии «Рух новых сил» Давида Сакварелидзе, фракция во главе с экс-губернатором Одесской области и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили планирует избираться на выборах в Верховную Раду Украины.

Сакварелидзе заявляет, что коалиция имеет полное право на принятие участия в выборах. Партией планируется решительное отстаивание своих проектов и философии.

На вопрос о проведении досрочных выборов в парламент Украины политик ответил, что фракция солидарна с решением президента Владимира Зеленского, так как действующий состав Рады уже как 4 года лишен легитимности.

Партия «Рух новых сил» была образована в феврале 2017 года. Объединение являлось оппозиционным действующей тогда власти во главе с Петром Порошенко.

Накануне, 28 мая, глава Украины вернул Михаилу Саакашвили гражданство. Грузинский политик выразил благодарность Зеленскому, назвав его решение смелым поступком настоящего президента, и сообщил, что вернется на Украину 29 мая.

В 2015 году Саакашвили назначили на пост председателя Одесской областной администрации. В 2017 году грузинский политик лишился украинского паспорта по указу Петра Порошенко. Через год от Саакашвили потребовали выехать из страны без права на возвращение вплоть до 2021 года.