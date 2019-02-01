Путин внес в Госдуму России законопроект о приостановке действия ДРСМД

Внесенный президентом РФ законопроект подразумевает полную приостановку выполнения страной обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Дата первого чтения в Госдуме уже определена на 18 июня. Совет Федерации готов к незамедлительному изучению проекта сразу после окончания чтения, заверяют в верхней палате.

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков утвержден в качестве официального представителя президента при рассмотрении парламентом документа.

Если закон будет принят, то его действие вступит в силу со дня опубликования.

Согласно его тексту для ратификации не потребуется выделения дополнительных финансовых ресурсов из бюджета. Кроме того, за президентом сохраняется право возобновить действие договора.

Напомним, соглашение было подписано в 1987 году между СССР и США. По договору страны взяли на себя обязательства уничтожать установки с баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования, а также прекратить все испытания с данным вооружением.

В 2018 году президентом США Дональдом Трампом было объявлено о том, что американская сторона выйдет из соглашения, потому как Россия нарушает действие договора. Вместе с тем, доказательной базы для такого решения представлено так и не было.

Госсекретарем Майком Помпео был поставлен ультиматум российской стороне, по которому Москва должна была отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8). В России назвали требования необоснованными, поскольку испытаний данной ракеты на дальность, превышающую установленное ограничение, не проводилось.