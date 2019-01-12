Власти Японии возмущены военной активностью России на Курилах

Министром иностранных дел Японии Таро Коно была высказана озабоченность в связи с активностью военных сил на южных Курильских островах. По заявлению министра, увеличение российского военного контингента на этой территории является неприемлемым и недопустимым с юридической точки зрения.

Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было прокомментировано заявление его коллеги по итогу переговоров в формате «2+2». Лавров подчеркнул, что российская армия правомерно исполняет свои прямые обязательства на законной территории страны.

Глава МИД также добавил, что в ходе переговоров, в которых участвовали Министерства обороны двух стран, была вынесена на обсуждение тема военного союза Японии и США. Лавров назвал план размещения элементов противоракетной обороны Вашингтона на территории Японии угрозой для безопасности России. Вместо этого министр предложил совместно предпринимать усилия по укреплению стабильности и безопасности в регионе без «узкоблоковых подходов».

Ранее в этот день сообщалось, что ультраправые организации Японии провели в центре Токио акцию в протест против приезда российской делегации и требованием вернуть японской стороне Курильские острова.