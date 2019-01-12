Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой

Действующий президент Украины Владимир Зеленский поскандалил с корреспондентом украинского телеканала «Прямой». Об этом свидетельствует видеозапись, которая была обнародована в группе «Евромайдан» в Facebook.

Отметим, что в среду, 29 мая, на шахте «Лесная», что в селе Селец (Дрогобычский район Львовская область) произошла трагедия. Во время работ произошел обвал шахтной породы, впоследствии два человека погибли под завалами.

При встрече с Зеленским журналистка сообщила, что матери погибших шахтёров прождали президента целый день, сказано это было в процессе беседы, в которой участвовали горняки, местные жители и, собственно, сам глава государства.

Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать. В ответ «долгожданный» президент предложил корреспондентке – скинуться деньгами и купить одной из матерей, погибших шахтеров, квартиру. На этом кратковременный инцидент "угас".

Затем лидер Украины дал обещание – приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтёра.

Добавим, что украинский телевизионный канал «Прямой» неоднократно подвергали критике, поскольку были подозрения, что «им» владеет экс-президент Украины Петро Порошенко.



