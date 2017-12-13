Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках

Министерством обороны США были внесены поправки в инструкции к закупкам для оборонительных целей. В регламент добавлена Россия, услугами которой теперь запрещается пользоваться в случае возникновения угрозы кибербезопасности.

Уточняется, что речь идет только о коммерческих запусках, и правилами не ограничатся пуски, которые намечены до 31 декабря 2022 года. Также в тексте указывается, что полный запрет вступит в силу только с 2023 года.

В список исключенных из сотрудничества с Пентагоном в космической области стран уже входят Иран, Сирия, КНДР, Судан и Китай.

Ранее исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом было отмечено, что государство остро нуждается в изменении космической стратегии, поскольку крайне необходимо удержание превосходства в условиях растущих успехов в сфере Китая и России.

Напомним, что на сегодняшний день американской стороной для запуска навигационных, разведывательных спутников и спутников связи используются ракеты-носители Atlas. Двигателями этих ракет являются РД-180 российского производства.