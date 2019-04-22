Стало известно, когда Владимир Зеленский посетит Берлин

Выяснилось, что нынешний лидер Украины может посетить Берлин, во второй половине июня. С таким заявление сегодня, 30 мая, выступил украинский дипломат Василий Боднар.

Боднар сообщил, что сейчас делается всё для того, чтобы поскорее устроить визит Владимира Зеленского в Берлин. Но тут же добавил: «Пока дата не обсуждается», и лишь намекнул, что, скорее всего, «это» произойдёт во второй половине июня. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Ранее сообщалось, что первый заграничный визит Зеленского уже в качестве главы государства должен состояться с 4 по 5 июня. Его ожидает встреча с президентом ЕС Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Добавим также, сегодня, 30 мая, в Киев прибудут министры иностранных дел Германии и Франции.



