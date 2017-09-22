Российская сторона уделила «уже достаточно внимания» теме «российского дела», которое расследовал экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне американский юрист впервые выступил с публичным заявлением по поводу проведенного им расследования. Он признал, что не нашел достаточных доказательств для обвинения. Кроме того, Мюллер объявил о своей отставке.

В Кремле отреагировали на публичное выступление экс-спецпрокурора Роберта Мюллера и его заявление об отставке.

«Мы уделили уже достаточно внимания теме работы господина Мюллера. Без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Роберт Мюллер накануне выступил с публичным оглашение результатов его двухлетнего расследования о вмешательстве России в выборы США. В заключение своего выступления он объявил, что уходит в отставку.

«Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено. <...> Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни», — заявил Мюллер.

Во время своего доклада экс-спецпрокурор заявил, что во время выборов на пост президента США в 2016 году были попытки вмешаться в выборы. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы. Эти обвинения заслуживают внимания каждого американца», — отметил Мюллер в разговоре с журналистами.

При этом он не нашел доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с российского стороной.

Мюллер сказал, что, «согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту». Кроме того, по его словам, это противоречило бы конституции страны. Однако команда экс-спецпрокурора руководствовалась не только этими принципами. Они также приняли во внимание «принципы справедливости».

«Это неправильно с точки зрения текущего законодательства выдвигать обвинения в адрес лица, которые не могут быть подтверждены в ходе судебного разбирательства», — объяснил экс-спецпрокурор. Он отметил, что не было достаточно оснований для выдвижения каких-либо обвинений.

«Руководствуясь этими принципами, мы пришли к выводу, что не вынесем определенного суждения относительно того, совершал ли президент преступления», — заявил Мюллер. По его словам, «это неизменная позиция», в которой больше не будет комментариев «на какие бы то ни было предположения, касающиеся президента».

Кроме того, американский экс-спецпрокурор заявил, что не собирается давать какие-либо показания по «российскому делу» в конгрессе США.

«Были обсуждения насчет того, чтобы выступить в конгрессе. Любые выступления этого офиса спецпрокурора не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения», — сказал он.

Мюллер отметил, что при составлении доклада были тщательно подобраны все слова, которые «сами за себя говорят». «Этот доклад и есть мои показания. Никакой другой информации в конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной», — добавил он, заявив, что не считает уместным говорить о докладе после публичного оглашения результатов расследования.

«Надеюсь, что это последний раз, когда я выступаю на эту тему. Я принял решение сделать это заявление самостоятельно, никто не говорил мне, должен ли я что-то говорить по этой теме», — заявил экс-спецпрокурор.

Отметим, что свое расследование, которое длилось более двух лет, Роберт Мюллер завершил в апреле этого года. В результате он подтвердил обвинения в адрес России, что власти страны якобы вмешивались в ход выборов. Москва подобные обвинения категорически отрицает. При этом он не нашел никаких доказательств, что Дональд Трамп был в «сговоре» с российской стороной. Его наличие отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Доклад Роберта Мюллера не оставил равнодушным президента США Дональда Трампа. «Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — написал американский лидер в своем твиттере.

Президент России Владимир Путин также одобрил итоги работы Мюллера. «Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство...» — заявил Путин.

При этом он отметил, что обвинения в адрес России и проведение расследования способствовали ухудшению взаимоотношений двух держав. «Надеюсь, что сегодня ситуация меняется», — добавил российский лидер.