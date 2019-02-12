Порошенко просил у США помощи на выборах президента

На недавних президентских выборах Украина решительно отвергла кандидатуру Петра Порошенко и его провальную политику. Но другого курса у его американских кураторов для украинцев пока нет. Это подтвердил брифинг для иностранных журналистов, устроенный спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером по итогам поездки в Киев на инаугурацию нового лидера страны Владимира Зеленского. Его подход вызывает вопросы и возражения у специалистов, занимающихся украинской тематикой и в Москве, и в самом Вашингтоне.

В принципе это можно воспринимать и как своего рода директиву новому президенту Украины. Вообще, Волкер не скрывал, что в ходе поездки в Киев американские эмиссары позволяли себе давать тому наставления. Например, ему советовали «обращать большое внимание на поддержание доверия к себе и своей способности решать стоящие перед ним задачи», а также на то, «в каком образе он предстает и какие послания транслирует».

При этом представитель Госдепартамента утверждал, что персональных кадровых рекомендаций по формированию его команды американская делегация Зеленскому все же не давала. Как говорится, и на том спасибо. Прецеденты известны: от приправленного матерком телефонного разговора Виктории Нуланд в 2014 году на «майдане» насчет того, что Арсений Яценюк во власти предпочтительнее Виталия Кличко, до ультиматума Джозефа Байдена Порошенко и тому же Яценюку в 2016 году по поводу смещения генпрокурора Украины. Напомню, что Нуланд тогда была помощником госсекретаря, а Байден — вице-президентом США.

Обозначил Волкер на брифинге и то, чего Киеву, на его взгляд, делать ни в коем случае не следует. В частности, по его словам, «красные линии» такого рода воспрещают «любое признание захвата территории Россией либо независимости в той или иной форме».

«Автономия не предусмотрена минскими соглашениями, — сказал американский представитель. — Речь об особом статусе, который еще предстоит определить, но это не полная автономия. И сохранение присутствия иностранных войск на украинской территории — это тоже «красная линия».

Обсуждалась эта тема на брифинге в контексте главного для Украины вопроса — о войне и мире. Украинский репортер, который ее поднимал, однозначно утверждал, что «Зеленский явно хочет остановить войну в Донбассе». У Волкера же в высказываниях на эту тему сквозила раздвоенность: с одной стороны, он стенал о горькой участи населения региона, с другой — подтверждал готовность США и дальше предоставлять Киеву смертоносное оружие. Предпочтительно, как он уточнил, на условиях купли-продажи.

В Москве ничего принципиально нового во всех этих комментариях не увидели. «Каких-либо новых сигналов нет, во всяком случае, по отношению к нам, — сказал мне высокопоставленный российский дипломат. — А есть сигналы украинцам, чтобы держали строй и не выбивались из него».

В целом, по оценке того же человека, происходящее «говорит о том, американцы продолжают плотно курировать свой украинский проект и, видимо, не дадут Зеленскому свободы маневра, которая бы выходила как раз за американские «красные линии».

Собеседник уточнил, что именно Волкер вопреки его заверениям уклонялся в последнее время от встречи с российскими коллегами. Но когда после известного инцидента в Керченском проливе представитель Госдепа пытался обставлять такую встречу предварительными условиями, ему ответили, что Москва заинтересована в ней не больше, чем Вашингтон.

Кстати, и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков только что заявил, что встреча помощника президента России Владислава Суркова с Волкером сейчас «не планируется». «И дело не в выборах на Украине, на которые все время ссылается американский представитель, — пояснил эксперт. — Просто с Волкером не о чем говорить. Его позиция известна и неприемлема. В продолжении диалога появится смысл, когда и если эта позиция изменится».

На вопрос о ближайших перспективах встреч в нормандском формате тот же дипломат ответил, что «пока вопрос об этом не стоит», поскольку нет ясности ни с повесткой дня переговоров, ни с составом украинской части переговорной команды. Заодно собеседник отметил, что американцев в этот формат «никто и не звал», и «аппетита для этого нет и у других «нормандцев».

Волкера, к сожалению, не спросили на брифинге о предложении Зеленского поинтересоваться у самого народа Украины — через референдум, — хочет ли он нормализации отношений с Россией. Мне самому эта идея нравится, но официально, как я понял, в Москве к ней относятся нейтрально.

«Мы исходим из того, что это внутреннее дело Украины: что хотят, то пускай и делают, — сказал сотрудник МИД. — У них, между прочим, нет закона о референдуме. А нам нужны не заявления, которые идут оттуда потоком и зачастую противоречивы, а конкретные дела, конкретные программы действий по двум главным вопросам — это вопрос отношений с Россией и вопрос реализации минских соглашений».