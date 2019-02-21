В Австрии критикуют агрессивное давление США на «Северный поток-2»

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле обвинил США в том, что они пытаются «диктовать энергетическую политику» Евросоюзу, и призвал Брюссель защищать любые компании, которым угрожают санкции со стороны Вашингтона за их участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом председатель правления OMV заявил в интервью газете Financial Times, размещенном в четверг.

Зеле считает, что сооружение газопровода, который будет поставлять газ в страны ЕС, подвергается нападкам со стороны США, поскольку Вашингтон хочет обеспечить рынки для своих собственных поставок газа. «Хотелось бы услышать, собирается ли ЕС защищать независимость своих стран, когда кто-то еще хочет диктовать Европе, какой энергетической политике они должны следовать, - отметил Зеле. - Считаю, что в честном партнерстве необходимо уважать позиции каждой из сторон, а Европа должна работать и отстаивать собственную позицию».

Зеле выступил с такими комментариями, как указывает газета, после высказываний на прошлой неделе американского министра энергетики Рика Перри, который объявил в Киеве о намерении США ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». «Сенат США собирается принять законопроект, Палата представителей собирается его одобрить, потом его направят президенту Дональду Трампу, и он собирается его подписать. В результате против «Северного потока – 2» будут введены санкции», - процитировало агентство Reuters министра.

По мнению главы OMV, противодействие США строительству газопровода основано на стремлении увеличить собственный экспорт природного газа в Европу. Сланцевая революция в Америке привела к увеличению добычи углеводородов и сделала США основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ). «Они сказали, хорошо, чтобы укрепить нашу отрасль экспорта СПГ, мы должны ввести санкции, касающиеся поставок газа из России; таково мое прочтение ситуации», - сказал Зеле. «И это хорошо понимают и европейские политики», - добавил он.

Вашингтон стремится представить Москву ненадежным партнером, однако мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, продолжил Зеле. Наш опыт свидетельствует о том, что «не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы мы не получали количество энергетических ресурсов, которое предусматривали наши контракты с Россией», констатирует глава OMV.

Зеле полагает, что президенту США следует быть осторожнее в своих действиях, чтобы не оттолкнуть Европу.