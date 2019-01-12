Глава МИД Японии хочет обсудить мирный договор с Лавровым

Отмечая положительный сдвиг в отношении двух стран, министр иностранных дел Японии Таро Коно обозначил необходимость в обсуждении вопроса о заключении мирного договора и дальнейшей экономической деятельности на Курилах.

Вместе с тем, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, ни о каком сближении мнений Токио и Москвы не может идти и речи, несмотря на увеличение интенсивности переговоров по этому вопросу.

Министр подчеркнул, что считает неверным решением японских властей способствовать накалу напряженности в обществе и нежелание приглушать попытки спекуляций на тему Курил в публичной плоскости.

Лавров добавил, что участники процесса договорились не афишировать временные результаты хода переговоров.

В 1956 году был подписан пакт о прекращении активной фазы войны между СССР и Японией. Заключению окончательного мирного договора мешает территориальный спор о правах на Курильские острова. По мнению японской стороны, исконными землями государства являются острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и гряда Хамобаи. Москва же уверена в том, что все территории вошли в состав советского государства по итогам Второй мировой войны.