По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча глав государств возможна в формате «нормандской четверки». Сомнения в целесообразности проведения такого мероприятия отпадут в случае понимания Москвой намерений Зеленского.

По словам Пескова, для полного «созревания» требуется уверенность российской стороны в готовности Зеленского к началу диалога с ЛНР и ДНР, а также к выполнению минских соглашений. Известно, что лидером Украины были проведены встречи с главами МИД стран «нормандского формата», но конкретных заявлений по итогу заседаний сделано не было.

Ранее лидером союзной президенту партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым сообщалось, что перед фракцией будет поставлена цель добиться присоединения Великобритании и США к «нормандской четверке». По его мнению, без вышеупомянутых стран урегулировать конфликт на Донбассе не получится, а сам переговорный процесс неполноценен.

По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, переговоры по Донбассу в «нормандском формате» могут пройти уже в средних числах июля.

Напомним, в 2014 году властями Украины была начата военная операция против двух областей страны (Луганской и Донецкой). Регионы провозгласили свою независимость в результате государственного переворота в Киеве. Согласно последним данным ООН, в вооруженном конфликте погибло свыше 13 тыс. человек.