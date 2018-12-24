Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен известных россиян

Глава России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен известных россиян. Как отмечается, новые названия получат более 40 аэропортов. Указ вступает в силу со дня его подписания (31 мая).

Среди них три московских авиаузла: Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово Михаила Ломоносова, Внуково Андрея Туполева. Аэропорту Воронежа присвоено имя Петра Первого, Калининграда императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара Екатерины Второй, Мурманска Николая Второго. Теперь аэропорт Ставрополя носит имя полководца Александра Суворова, а воздушная гавань Минвод поэта Михаила Лермонтова.

Название для калининградского аэропорта также было выбрано путем интернет-голосования в декабре прошлого года. В числе лидеров также были имена маршала Александра Василевского и немецкого философа Иммануила Канта. Ранее Храброво предлагалось назвать в честь космонавта Алексея Леонова. Однако этот вариант не был принят, поскольку имя летчика уже носит авиаузел в Кемерово. Отмечалось, что проект не предполагает бюджетного финансирования. По мнению губернатора области Антона Алиханова, дополнительное имя калининградского аэропорта привлечет большой поток туристов в регион.

Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян началось в октябре 2018 года в рамках конкурса «Великие имена России». На сайте можно было выбрать одну из трех или четырех фамилий для каждого аэропорта. Голосование длилось до 30 ноября. 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе.