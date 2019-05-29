Рейтинг доверия граждан России Путину вырос до рекордных 72%

По заявлению гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, результаты недавних социологических исследований свидетельствуют о безосновательности разговоров о падении доверия граждан к действующему президенту.

По словам Федорова, центром было принято решение об изменении формулировки задаваемого людям вопроса. Впервые за всю историю опросов социологи напрямую обращались к гражданам с вопросом доверия президенту. Федоров назвал итоги опросов сенсационными, оказалось, что вместо предполагаемых 30% центр получил цифру в 72,3%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, по которым Путину доверяли лишь 31,7% респондентов.

В кремле отреагировали на расхождение между показателями и попросили объяснений разницы между поддержкой и доверием президенту.

Глава центра пояснил, что ранее организацией проводился опрос, в рамках которого граждан просили обозначить 4-5 российских политических деятелей, которым они доверили бы решение самых важных проблем в России. Важным замечанием является тот факт, что никаких списков или кандидатов на выбор респондентам не предлагалось. В этом соцопросе Владимира Путина назвали в числе других 30,5% опрошенных. Федоров заключил, что именно по причине наличия прямого вопроса о доверии главе государства в последнем исследовании итоги так сильно различаются.

В пятницу ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которому Путину доверяют 72,3% опрошенных (не доверяют 23,7%), о доверии Дмитрию Медведеву сообщили 37%, Владимиру Жириновскому – 36,1%, Геннадию Зюганову – 32,6%, Сергею Миронову – 26,7%.