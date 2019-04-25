Вице-премьер Украины пригрозил новым властям переворотом

Вице-премьер Украины Павел Розенко пообещал устроить «новой власти» государственный переворот, если она отменит апрельский закон об украинском языке.

На своей страничке в Facebook Розенко выложил пост, содержащий агрессивные выражения в сторону команды экс-президента Виктора Януковича, которая в 2012 году добилась принятия закона, позволяющего языкам нацменьшинств получить статус регионального. Вице-премьер считает, что этот законопроект «отменил» украинский язык и являлся предательством народа.

Также политик упомянул, что все противники апрельского закона о языке являются «проходимцами», заявив о своей готовности «поднять» народ против них. В этом Розенко поддержал коллега Вячеслав Кириленко, заявив о намерении уже команды президента Зеленского повторить события 2012 года.

Причиной является заявление самого Зеленского про пересмотр закона «О функционировании украинского языка как государственного», принятого 25 апреля 2019 года, о чем он объявил во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Украины.