Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Администрация президента Украины сообщила о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с главой США Дональдом Трампом.

По сообщению пресс-службы, новоизбранный президент поблагодарил коллегу за приглашение и выразил свое намерение посетить столицу США в ближайшем будущем. Также Зеленский выразил признательность за рассмотрение конгрессом закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», считая его важным фактором в сотрудничестве двух стран.

Представители администрации отмечают, что проект закона направлен на укрепление обороноспособности государства и предоставит Украине статус главного военно-политического союзника Соединенных Штатов.

Точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не известна, но утверждается, что пройдет она не раньше саммита G20 в июне, где встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин.