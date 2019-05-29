Трамп хочет видеть Джонсона на посту премьер-министра Великобритании

Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Бориса Джонсона в предвыборной гонке за кресло премьер-министра Великобритании.

Трамп заявил, что изучил всех кандидатов на главный пост государства, но своим фаворитом назвал бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. По словам главы США, он давно знаком с Джонсоном, провел большое количество встреч с ним и, как сам Трамп заверял ранее, считает его своим близким другом. Президент США заверил, что в случае избрания Бориса Джонсона, будет тесно сотрудничать с ним, и постарается вывести отношения между США и Великобританией на новый уровень.

Действующий премьер Тереза Мэй объявила об уходе в отставку 24 мая после того, как не смогла согласовать с парламентом соглашение о Brexit.

Всего известно о 12 кандидатах на пост премьер-министра Великобритании, среди которых лидером, по оценкам букмекеров, является Джонсон, который намерен сразу же реализовать Brexit, быстро и жестко вывести Великобританию из ЕС.