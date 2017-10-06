На Украине изменили правила написания русских фамилий

Соответствующий документ с полным текстом новых норм украинского правописания был представлен общественности институтом языкознания имени Александра Потебни.

В документе указывается, что российским фамилиям изменят окончания с –ой на –ий. Так, по новым правилам антропоним Донской будет переделана в Донський, а фамилия Трубецкой – в Трубецький. Исключением в правилах выступает лишь фамилия Толстой.

В Министерстве образования и науки планируется публикация документа 3 июня. Также в ведомстве порекомендовали не отступать от лингвистических новшеств во всех сферах общественной жизни.

Против принятия такого решения активно выступали общественные организации страны, называя изменение «ничем не оправданным» шагом. Во время обсуждения шли призывы о сохранении национальной идентичности носителей фамилий.

Ранее на Украине уже велись разговоры об изменении написания русских антропонимов, такого рода предложения регулярно появлялись на сайте президента страны. Отказавшихся следовать предписаниям предлагалось лишить прав и гражданства. По мнению авторов петиций, такие шаги помогли бы «дальнейшей декоммунизации» государства.

В мае 2019 года главой Украины был подписан закон, согласно которому украинский язык должен употребляться во всех сферах жизни. При этом в документе делаются исключения лишь для английского и других языков ЕС.