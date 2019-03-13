Китай готов к торговой войне с США

2 июня на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил о готовности Пекина начать полноценную торговую войну с США.

Он подчеркнул, что длительный период непростых отношений с Америкой вредил обоим государствам, но Китай готов прекратить конфронтацию и перейти к диалогу, который бы позволил решить наиболее важные и актуальные проблемы заинтересованных сторон.

Ситуацию ухудшает и непростая ситуация в Тайваньском проливе, где в течении последних нескольких месяцев регулярно курсируют эсминцы и авианосцы ВМС США. Вашингтон проигнорировал неоднократные требования Пекина о прекращении подрыва суверенитета КНР в Южно-Китайском море.

Торговый вопрос между США и КНР обострился в мае, когда Вашингтон без предупреждения поднял пошлины на китайские товары на 25%. Ответом Пекина стали аналогичные пошлины, вступившие в силу в силу с 1 июня.