FedEx попала под прицел властей КНР

Американская компания FedEx, предоставляющая услуги доставки по всему миру, оказалась под давлением со стороны правительства КНР после того, как на их действия поступила жалоба от компании Huawei.

Власти Китая начали расследование по заявлению о нарушении прав потребителей американской компанией. В своем заявлении Huawei утверждает, что FedEx неоднократно путали места доставки, из-за чего многие покупатели не могли получить свои товары вовремя, и что, по словам китайской компании, сильно подорвало доверие пользователей как к самой корпорации Huawei, так и к службе доставки в Китае в целом.

Это расследование считается ответом на радикальные действия властей США, которые практически полностью запретили деятельность Huawei на своей территории после заявлений о передаче компанией личных данных пользователей разведке КНР. Компания Google и ряд крупных поставщиков комплектующих также прекратили сотрудничество с китайским цифровым гигантом.