Мэр Харькова призвал действующую власть не стеснятся переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес на собрании созданной им партии заявил о необходимости администрации президента вести переговоры с представителями России.

Собрание проходило в харьковском дворце спорта, на котором присутствовали все члены недавно созданной градоправителем партии. В своей речи Кернес сообщил, что имеет большие надежды на нового президента Владимира Зеленского в вопросе урегулирования отношений на востоке страны. Мэр призвал новую власть не боятся вести диалог с Российской Федерацией и как можно скорее прекратить огонь на Донбассе.

Не смог градоначальник обойти стороной и снос радикальными силами бюста маршала Георгия Жукова. Кернес пообещал восстановить монумент за свой счет, а причастных к акту вандализма националистов, которые в тот момент пикетировали дворец спорта, наказать по все строгости закона.Также Геннадий Кернес пообещал харьковчанам вернуть главному проспекту города имя Маршала Жукова, который переименовали в связи с «законом о декоммунизации».