Ролик на YouTube угрожает целостности Украины

Анатолий Матиос, занимающий пост Главного военного прокурора Украины, заявил, что 4 июня пройдет совещание с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за видеоролика, который был размещен на YouTube.

Матиос сообщил, что во вторник, 4 июня, пройдет совещание руководителей Генштаба, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и СБУ. На заседании чиновники рассмотрят варианты предотвращения аннексии юго-западных территорий государства Румынией. Вот только Румынские власти оказались не в курсе собственной военной операции и очень удивились активным действиям украинских коллег.

Как оказалось, причиной всему послужил ролик, загруженный на видеохостинг YouTube пользователем под ником 30192. Там он описал альтернативный вариант развития Румынии и Молдовы, в котором они объединились и решили отвоевать у Украины южные территории. Пользователь очень удивился такой реакции украинской власти и поблагодарил Матиоса за оказанное внимание.

Анатолий Матиос пообещал внести в едиединый реестр досудебных расследований информацию о подготовке неопределенными лицами покушения на территориальную целостность Украины несмотря на то, что автор в самом ролике указал, что все события вымышлены и являются описанием альтернативной реальности.