Вакарчук призвал закончить войну на Украине с помощью «сказки»

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые будут способствовать скорейшему завершению вооруженного конфликта на Украине.

«Фактор номер один. Нам нужно создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — заявил Вакарчук в эфире телеканала «Украина».

Он пояснил, что «пример внутри страны» подтолкнет жителей неподконтрольных Киеву территорий к более быстрому объединению с центром.

Вторым фактором прекращения боевых действий, по его мнению, является оказание помощи жителям этих территорий. Он призвал не забывать, что граждане, которые живут «по ту сторону границы», — тоже украинцы, а не люди «второго сорта». «Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе», — отметил Вакарчук.

К тому же он призвал всех политиков «сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее и на благоприятных для Украины условиях».

Музыкант ведет активную политическую деятельность. В 2007-2008 годах он был депутатом Верховной рады, но досрочно сложил свои полномочия. В прошлом году Вакарчук заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, но в итоге отказался от этой идеи.

«Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над i, снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — заявил музыкант в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Артист подчеркнул, что «в джинсах» он может сделать для страны больше, чем «надев галстук».

По его словам, при общении с людьми он чувствует их разочарование и уныние и видит, как коррупция изнутри разъедает страну.

«Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего. И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути — пути настоящих изменений», — заверил Вакарчук.

При этом многие все же хотели видеть его в президентском кресле. Даже президент Украины Владимир Зеленский 20 марта, в период предвыборной гонки, выражал готовность отказаться от своих позиций в этой кампании в пользу Вакарчука в случае его выдвижения кандидатом в президенты.

«Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», — цитировали Зеленского «Украинские новости».

Теперь же певец помогает новой украинской власти рекомендациями. В частности, он призвал президента Украины не перекладывать ответственность по переговорам с Россией на жителей страны.

«Референдум — действенный способ волеизъявления народа... Но референдум — это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», — отметил артист в видеообращении, которое разместил на своей странице в фейсбуке.

Таким образом, он отреагировал на сообщение о намерении Зеленского рассмотреть возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Планы на референдум были свернуты еще даже до широкого обсуждения идеи: украинский лидер сам отрицательно ответил на вопрос, будет ли Киев проводить переговоры с Москвой.

Что же касается вооруженного конфликта на востоке Украины, стабилизации ситуации там пока не наблюдается, хотя сам Зеленский провозглашал прекращение огня в Донбассе своей главной целью на посту украинского лидера.

Об этом он заявил 20 мая во время своей инаугурации. Верховная рада встретила его слова аплодисментами.

Глава государства заверил, что пойдет на все ради достижения мира и того, чтобы украинские «герои больше не погибали». Он также пообещал не принимать «слабых решений» и в случае необходимости даже пожертвовать своим рейтингом и президентским постом ради мира.

Вместе с тем после прихода Зеленского к власти ситуация в Донбассе в лучшую сторону пока что не меняется. 28 мая в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что ВСУ усилили огонь по позициям ополчения.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС [операции объединенных сил], усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — отметил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинские силовики с утра обстреляли запад Донецка из минометов, в результате чего восемь домов получили повреждения. В самопровозглашенной республике призвали мировое сообщество повлиять на Киев, чтобы он прекратил «геноцид» мирного населения Донбасса и начал выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Такая ситуация возникла после того, как Зеленский совершил свой первый визит в Донбасс в качестве президента Украины.

В регионе он осмотрел позиции Вооруженных сил страны, сообщили на сайте украинского лидера.

Он находился с украинской армией в станице Луганской и населенном пункте Счастье. Глава государства был и на передовой в 400 м от ближайшей позиции противника. Там Зеленский находился в бронежилете и каске.

Президент проверил условия проживания солдат и расспросил их о качестве питания, укомплектовании подразделений людьми и техникой, а также о том, получают ли они жилье и социальный пакет. По итогам этого визита украинский лидер поручил улучшить содержание военнослужащих на передовой.