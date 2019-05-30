Лавров заявил о безуспешности попыток фальсификации истории Западом

Министром иностранных дел Сергеем Лавровым была опубликована статья, в которой он осуждает умаление западными странами роль СССР в победе над фашизмом. Лавров подчеркнул, что выставление Советского Союза агрессором и приравнивание советского режима к строю нацистской Германии является недопустимым.

По словам министра, в Европе слишком большое значение уделяют политкорректности и сглаживанию острых углов. В этих странах подменяют воинские почести победителям примиренческими акциями.

Лавров заявил, что исторические факты нельзя игнорировать, непозволительно забывать о том, что именно народы Советского Союза «сломали хребет Третьего рейха». Этот факт навсегда останется в памяти людей, а победа будет священной.

Также глава МИД добавил, что опечален тем фактом, что и в России есть фальсификаторы истории, которые пытаются похоронить эту светлую память и выступают за отмену празднования Дня Победы.

Напомним, ранее немецким изданием была опубликована статья, в которой содержалась критика России по поводу организации и проведения парада в честь снятия блокады Ленинграда. По мнению автора текста, голодающие люди могли быть спасены в случае решения советского руководства о сдаче города немецким войскам.

Вместе с тем, историками был сделан вывод о том, что немцы не собирались брать пленных. В армии не было достаточного количества продовольствия для того, чтобы прокормить всех жителей города.