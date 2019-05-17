Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

По заявлению одного из авторов проекта сенатора Линдси Грэм, Соединенные Штаты уже наблюдали над тем, как «путинская Россия» предпринимала попытки нанести удар по демократическим ценностям и свободам американцев. Соответствующим решением США «заявляет всем противникам» о том, что не потерпит подобных вещей.

В документе указан запрет на выдачу американской визы тем, кто был замешан во вмешательстве в американские выборы. В частности, действие ограничения распространяется не только на нарушивших законы о голосовании и регламент проведения избирательной кампании, но и на лиц, действующих в интересах иностранных государств.

По мнению эксперта РСМД Владимира Батюка, ответные санкции Москвы могут последовать лишь в том случае, если в список войдут высокопоставленные российские политики и должностные лица.

Напомним, спецпрокурором США Робертом Мюллером на протяжении двух лет велось расследование о вмешательстве Москвы в процесс американских выборов. Мюллер утвердил роль России в нарушении, но доказательств «сговора» президента Трампа с Москвой не обнаружил.