Меркель выступила в поддержку проекта «Северный поток-2»

Канцлер Германии во время своего выступления на экономической конференции в Берлине отметила, что осталась верна своей позиции о необходимости реализации проекта.

Главой правительства было заявлено о большой потребности ФРГ в газе, поскольку страна активно отказывается от угля и не имеет атомной энергетики. Меркель отметила, что «всегда выступала» за строительство «Северного потока-2» вместе с сохранением транзита через Украину. Канцлер выразила уверенность в том, что ее позицию поддерживают все промышленные и финансовые круги страны.

«Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток трубопровода, общая мощность которых будет составлять 55 млрд кубометров газа в год. Маршрут прокладки обозначен от побережья России до Германии через Балтийское море. Окончание строительства и запуск планируется на конец года.

Активными противниками реализации проекта выступают США и Украина. Вашингтон заинтересован в поставке в Европу своего сжиженного газа, а в Киеве боятся потерять доходы от транзита.