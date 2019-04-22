Эрдоган заявил о решимости Анкары в вопросе о закупке российских С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в поддержку соглашения по закупке российских ЗРК С-400. Кроме того, турецкий президент оценил степень привлекательности предложений по покупке вооружения от России и США.

По словам Эрдогана, не может идти речи о шаге назад со стороны Турции по сделке с С-400. Анкара намерена соблюдать условия сделки и полна решимости в этом вопросе.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара не отказывалась покупать американские системы ПВО Patriot. Выбор был сделан в пользу российского оружия, поскольку условия покупки, представленные Москвой, были более привлекательными.

29 мая пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым отмечалось, что процесс поставки российских ЗРК турецкой стороне ведется раньше изначально установленных сроков по просьбе Турции.

Контракт на сумму $2,5 предусматривает поставку Анкаре 4 дивизионов С-400.

Противниками соглашения выступают Соединенные Штаты. В Вашингтоне заявляют, что системы ПВО российского производства не соответствуют стандартам вооружения НАТО. Вместе с тем, ЗРК С-400 несет колоссальную угрозу для американских истребителей пятого поколения F-35.