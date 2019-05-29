Эксперта по Украине выгнали из студии передачи «60 минут» за оскорбления

Всеволод Непогодин – украинский эксперт, приглашенный на передачу «60 минут», которая транслируется по телеканалу «Россия 1». Во время очередного эфира ведущий выгнал Непогодина за оскорбления жителей Донецкой Народной Республики.

В передаче обсуждался обстрел мечети в Донецке, который случился во время мусульманского праздника Ураз-байрам. Представитель полиции ДНР докладывал о происшедшем с места событий, когда Непогодин решил назвать жителей самопровозглашенной ДНР террористами.

Евгений Попов и его соведущая Ольга Скабеева тут же потребовали, чтобы эксперт удалился из студии. На это украинец ответил неприличным жестом, продолжая сыпать оскорблениями. После этого он сам покинул студию. Скабеева заявила, что это был последний эфир вместе со Всеволодом Непогодиным.

Напомним, что в начале этого года из студии телепередачи «Кто против?» с Сергеем Михеевым выгнали журналистку из Украины.

Обсуждался вопрос поджога одесского Дома профсоюзов в 2014-м году. Янина Соколовская предположила, что к трагедии имеют отношение спецслужбы России. Последовавшая реакция экспертов и зрителей оказалась бурной, а ведущий был вынужден выгнать Соколовскую из эфира.