Владимир Зеленский решил противостоять «Северному потоку - 2»

Президент Зеленский считает, что нужно противостоять постройке и запуску «Северного потока – 2». С его мнением согласно руководство Америки, Польши, Литвы и Латвии. Есть опасения, что после запуска проекта российская сторона откажется поставлять топливо через Украину. Как известно, контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в 2019-м году.

«Северный поток – 2» пролегает от побережья России, через Балтийское море прямо в Германию. Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с речью в поддержку строительства газопровода. По ее словам, это отличная возможность отказаться от использования угля и атомной энергетики.

В Брюсселе, куда Зеленский нанес свой первый визит в качестве президента, на пресс-конференции глава Польши Анджей Дуда поддержал Владимира Зеленского. В ответ на его речь об угрозе сохранения стратегической роли Украины, Дуда пригласил соратника на годовщину начала Второй мировой войны для принятия участия в траурных мероприятиях.

Америка же со своей стороны ввела санкции, нацеленные против компаний, которые принимают участие в постройке «Северного потока – 2». Вашингтон призывает европейские страны отказаться от газа России и перейти на СПГ (американская разработка – сжиженный природный газ).

Не смотря на недовольство Зеленского в вопросе о газопроводе, он все также нацелен на налаживание переговоров с Кремлем. На встрече с Йенсом Столтенбергом Зеленский выразил готовность исполнять предписания Минских соглашений.