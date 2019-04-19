Министерство обороны РФ ответило на обвинения ВМС США о небезопасном маневре истребителя

Разведывательный самолет Америки Р-8А «Посейдон» был трижды перехвачен российским истребителем СУ-35 над водами Средиземноморья. Второй перехват американцы посчитали опасным.

СУ-35, перемещаясь с большой скоростью, приблизился к выполняющему задание самолету американцев так, что те почувствовали сильную турбулентность. Пресс-служба ВМС Соединенных Штатов объявила такие действия безответственными и опасными для жизни людей.

Россия отреагировала заявлением, что был зафиксирован объект, приближающийся к базе ВМФ в Тартусе. Для предотвращения каких-либо нежелательных действий, было принято решение поднять СУ-35. Экипаж опознал посторонний самолет как разведывательный Р-8А Poseidon. Минобороны РФ подчеркивает, что как только объект был опознан и изменил траекторию, истребитель вернулся на базу.

Через несколько часов вновь было зафиксировано приближение самолета-разведчика к военной базе. Истребитель снова был вынужден подняться в небо, сопровождая американский самолет, пока тот не изменит полет.

Ведомство подчеркнуло, что все вылеты истребителя СУ-35 осуществлялись соответственно международным стандартам воздушного пространства.