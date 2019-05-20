Дмитрий Медведев озвучил условия для продления транзита газа через Украину

Премьер России возлагает надежды на прагматичность нового руководства Украины и отсутствие с его стороны каких-либо политических спекуляций. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции премьер-министров России и Словакии.

Медведев утверждает, что с Украиной должны быть налажены нормальные коммерческие отношения, которые будут выгодны для обеих сторон. В первую очередь, нужно обсудить тарификацию, а затем проследить, чтобы новое сотрудничество проходило без судебных тяжб, которые только «тормозят» работу.

Договор между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» по поставкам газа истекает 1 января 2020-го года. Однако заместитель руководителя Минэнерго Анатолий Яновский не исключает возможность продления этого договора. К тому же, он отметил, что Москва против транзита газа на восточной границе Украины, чтобы она перепродавала его в Европу.

Ранее сообщалось об опасениях Владимира Зеленского по поводу строительства «Северного потока – 2» и, соответственно, прекращения транзита газового топлива через территорию Украины. С ним согласны главы Польши, Литвы, Латвии и Америки.