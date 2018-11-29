Порошенко хочет объяснений по вопросу снятия блокады с Донбасса

Руководитель ТКГ по Донбассу Леонид Кучма внес предложение о снятии блокады с отдельных участков Донбасса. По мнению Петра Порошенко, такие действия – предательство национальных интересов.

В Facebook экс-президент выразил свое возмущение и предложил нынешнему главе Украины публично объясниться. Как считает Порошенко, развитие событий в подобном ключе – реализация «сценария России».

Предложение Кучмы по поводу снятия блокады с ДНР и ЛНР пообещал рассмотреть представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Кучма считает, что блокада не способствует развитию диалога между республиками, а только накаляет отношения.

Напомним, второе Минское соглашение – основополагающая бумага для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Его согласовали и подписали представители российской, украинской, немецкой, французской делегаций и главы самопровозглашенных ЛДНР.