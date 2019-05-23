Сергей Лавров обнародовал свой разговор с Джоном Керри по поводу референдума в Крыму

В ходе референдума, где более 95% жителей проголосовало «за», Крым отошел России. Кремль считает крымский вопрос закрытым.

В 2014-м году после референдума, между государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел разговор, где Керри признал результаты референдума. Но также американская сторона намекнула, что стоит провести еще одно голосование в соответствии с международным правом.

Но Лавров огласил позицию руководства РФ. Он сказал, что проводить еще один референдум нет смысла, что крымский народ сделал свой осознанный выбор.

Власти Украины не согласны с такой точкой зрения. Они считают, Крым своим и думают, что полуостров оккупировала Российская Федерация. Возможно, так происходит потому что в украинском законодательстве вообще не предусмотрена возможность проведения подобного референдума.

Джон Керри был главой Госдепартамента Америки до 2017-го года. Выйдя в отставку, он опубликовал свои мемуары, в которых описывал события 2014-го года и, помимо этого, напряженность в отношениях РФ и Ирана. Он описывает разговор Лаврова и его коллеги из Ирана Джавадана Зафира, где Лавров говорит о полномочиях Ирана в ядерной сделке. Напомним, что в то время (в 2015-м году) Америка, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия как раз достигли соглашения в этой проблеме. Однако весной 2018-го года американская сторона решила выйти из сделки.