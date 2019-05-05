В Ватикане узнали о скором визите Путина

Папа Римский Франциск примет 4 июля президента России Владимира Путина. Политик уже встречался Франциском дважды, в последний раз четыре года назад, 10 июня 2015 года. До этого они общались в ноябре 2013 года.

Весной в Кремле говорили о планах президента посетить Ватикан, но точные даты не были названы. Осенью 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сроки пребывания президента в Италию будут согласовываться с помощью дипломатических каналов.

Одной из главных тем для обсуждения будет вопрос о положении украинской церкви. Так же 5—6 июля папа планирует встретиться с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком.

Действующий Папа известен личной скромностью. Будучи преданым идеалам евангельской бедности он не живет в шикарных апартаментов, отказался от личного автомобиля и собственного повара. В молодом возрасте работал вышибалой в ночном клубе. Франциск фанат футбольного клуба «Сан-Лоренсо» из родного Буэнос-Айреса. После возведения в Папы, Франциск омыл ноги 12 несовершеннолетним заключенным. В числе которых были две девушки (католичка и мусульманка). Таким жестом новый папа показал пример милосердия к подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. Известный мировой журнал «Time» признало его «Человеком года 2013».