Отставной глава украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко объяснил почему взаимоотношения России и Украины так напряжены. Все из-за постоянных обманов со стороны Киева.

Чиновник приводит в пример конфликт в Керченском проливе. По мнению Червоненко, приказ пересечь российскую границу был преступлением. Теперь же официальный Киев не делает ничего, чтобы вызволить своих граждан.

Сергей Цеков, занимающий пост члена комиссии Совфеда по международным делам, отреагировал на заявление Евгения Червоненко. Он полностью согласился с экс-министром в том, что вся вина за обострение российско-украинских отношений лежит на Украине. Также чиновник считает, что пока рано говорить о том, что вся политическая сила Порошенко отошла от власти.

Цеков считает, что именно русофобская позиция Украины превратила ее из самой преуспевающей республики СССР в самую отсталую страну после развала. В дополнение он предположил, что для решения проблемы с Донбассом, Киеву стоит пойти на мирный диалог с Москвой.