Песков обозначил позицию Кремля на заявление Великобритании о своем поведении

6-го июня представитель Терезы Мэй сказал о том, что Великобритания улучшит взаимоотношения с Россией только после того, как та изменит свое поведение.

Со слов представителя стало понятно, что Соединенное Королевство не одобряет агрессивное поведение РФ, но намерено продолжать сотрудничество в сфере безопасности. Это была реакция британской стороны на пожелание Владимира Путина наладить более мирные отношения.

Сегодня стал известен ответ российской стороны. Дмитрий Песков сегодня выступал на ПМЭФ (Петербургский Международный Экономический Форум), где четко обозначил позицию государства. Россия не будет менять свое поведение по чьему-либо требованию. Также Песков уверен, что налаживанию контакта вредят не российские действия. Спикер подчеркнул, что Москва хотела бы настроить взаимовыгодные отношения в которых учитываются мнения обеих сторон.