Зеленский считает, что Россия потеряла контроль над ополчением

На официальном сайте администрации президента появилось заявление Владимира Зеленского касательно недавних артобстрелов на Донбассе. Президент считает, что Россия полностью или почти полностью потеряла контроль над наемниками.

Обстрел близ поселка Новолуганское начался в ночь на седьмое июня. В ходе атаки пострадало восемь бойцов ВСУ, еще два украинских солдата были убиты. В своем заявлении президент Зеленский приносит семьям свои глубокие соболезнования.

Глава страны также писал, что этот обстрел был попыткой сорвать переговоры о прекращении огня. Украина на это будет реагировать жестко.

СК России в свою очередь отреагировал возбуждением уголовных дел в отношении артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков. В бумагах говорится об обстреле четырех поселков и шести пострадавших. В их числе был маленький ребенок.

Напоминаем, что часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под киевского контроля в 2014-м году в ходе вооруженного столкновения.